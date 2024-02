Oshi No Ko: i fratelli Aqua e Ruby Hoshino brillano in questo cosplay

I fratelli Oshino di Oshi No Ko sono praticamente identici a livello fisico, ma non lasciatevi ingannare dalla loro somiglianza: Aqua e Ruby sono una l'esatto opposto dell'altro, nonostante siano gemelli. Pur essendo sospinti da ideali e obiettivi differenti, i due sono stati accomunati dallo stesso destino.

Aqua e Ruby sono infatti la reincarnazione di un chirurgo e una paziente, entrambi vittime di un destino crudele che li ha visti morire tragicamente. Hanno ottenuto una seconda chance diventando i figli di Ai Hoshino, una giovane idol dalla fama mondiale, di cui erano fan sfegatati, ma l'assassinio di quest'ultima, avvenuto nel primo episodio di Oshi No Ko, li porta a esplorare i segreti della vera vita della popstar. Scopriamo i due fratelli gemelli nella rivisitazione originale dei cosplayer vris.cosplay e yumiko._.cosplay.

In questo cosplay di Aqua e Ruby Hoshino di Oshi No Ko, i due fratelli indossano le loro uniformi scolastiche, pronti ad affrontare una nuova giornata nell'Accademia per giovani prodigi. Mentre Ruby sogna di seguire le orme di Ai, diventando un'idol di fama mondiale, Aqua riscopre un talento per la recitazione, nonostante non ne sia appassionato. È così che i gemelli entrano nel complesso mondo dello spettacolo, fatto di bugie e ipocrisia.

Aqua è principalmente spinto dalla sete di vendetta e dal desiderio di giustizia nei confronti dell'assassino di Ai, ma soprattutto vuole scoprire chi è colui che l'ha messo in mondo e che ha abbandonato la ragazza dopo la sua gravidanza. Calmo e risoluto, ha un fuoco dentro di sé che sembra impossibile spegnere. D'altro canto, Ruby è solare ed estroversa: contrariamente a suo fratello, vive la vita giorno dopo giorno e sogna in grande. Il successo della serie ha portato all'annuncio della seconda stagione di Oshi No Ko, ma quando uscirà? Ecco tutto quello che è stato rivelato a riguardo.