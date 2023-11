Oshi no Ko: nuovi importanti aggiornamenti arriveranno all'Ichigo Production Fan Festival

Il profilo Anime tv ha annunciato, attraverso il proprio account X, che nuove informazioni su Oshi no ko verranno rilasciate all'Ichigo Production Fan Festival 2023, che si terrà il 26 Novembre. Non è stato fatto sapere nient'altro, ma i fan del popolare anime tratto dal manga di Aka Akasaka sono su di giri.

Oshi no ko è una storia che segue le vicende di Goro Honda, un medico ginecologo che viene ucciso dallo stalker della sua giovane paziente Ai Hoshino, una famosa idol. Nonostante la morte del proprio medico, Ai riesce comunque a dare alla luce due gemelli, i quali sono però la reincarnazione dello stesso Goro e di Sabrina, una paziente del medico quando era ancora in vita.

Dalla serie è stato tratto anche un anime andato in onda fino al 28 giugno il quale ha riscosso un grande successo di critica e pubblico, conquistando milioni di spettatori in tutto il mondo. Recentemente è stata annunciata la seconda stagione di Oshi no Ko.

I fan di Oshi no ko sono particolarmente curiosi di sapere cosa verrà annunciato all'Ichigo Production Fan Festival 2023. È possibile che vengano rivelate nuove informazioni sulla seconda stagione dell'anime, come ad esempio la data di uscita o la trama. È anche possibile che vengano annunciati nuovi progetti legati al franchise, sopratutto dopo l'ultima collaborazione tra Oshi no Ko e Hello Kitty.

In ogni caso, i fan di Oshi no ko non dovranno aspettare molto per scoprire cosa bolle in pentola. L'Ichigo Production Fan Festival 2023 è alle porte e promette di regalare grandi sorprese.