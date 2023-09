Oshi no Ko -interlude- mostra cosa sarebbero potuti essere Aqua e Ruby

La storia principale di Oshi No Ko potrebbe essere in sospeso mentre l'autore Aka Akasaka si prende una pausa, ma l'artista Mengo Yokoyari ha alcune sorprese in serbo per i lettori di manga di lunga data nel breve arco di intermezzo.

I capitoli di questo arco narrativo sono più che semplici episodi riempitivi o raccolte d'arte bonus: sono un'opportunità per esplorare i migliori personaggi e temi di Oshi No Ko da angolazioni completamente nuove, soprattutto con Aqua e Ruby Hoshino. L'interludio mostra come avrebbero potuto essere veri fratello e sorella in un'altra vita, una vita priva di drammi e tragedie.

Molte trame e scene di Oshi No Ko coinvolgono i personaggi principali che perdono la loro innocenza, cosa che viene spesso descritta come qualcosa di tragico, persino straziante. Aqua perde la sua innocenza quando la sua nuova madre Ai Hoshino muore, spingendolo a cercare vendetta e sovvertire il suo archetipo di "genio analitico".

Akane Kurokawa perde la propria innocenza quando viene esposta al brutale lato oscuro di Internet, e persino Ruby Hoshino si sente più contorta che mai con i suoi obiettivi spietatamente egoistici. Fortunatamente, il quarto capitolo dell'intermezzo offre ai fan di Oshi No Ko una pausa da tutto ciò e ricorda ai lettori che, dopotutto, i gemelli Hoshino non hanno ancora perso del tutto la loro innocenza.

Nel quarto capitolo di -interlude-, si svolgono alcune innocenti buffonate di vita, incentrate principalmente sull'orgoglio di Ruby Hoshino per i suoi capelli morbidi e lussuosi. L'originale Sarina Tendouji era calva in ospedale e desiderava farsi ricrescere i capelli per assomigliare di più ad Ai Hoshino, e ora, nei panni di Ruby, può assaporare i suoi riccioli da ragazza. Alla fine del capitolo, Aqua finalmente ricorda il desiderio di Sarina di avere una chioma folta e una sera si offre volontario per asciugare i capelli di Ruby dopo il bagno.

In una serie oscura e drammatica come questa, anche i più piccoli esempi di gentilezza e commedia forniscono il sollievo tanto necessario. Nonostante il sincero tentativo di Aqua di trovare e uccidere il suo nuovo padre e i modi giovanili ed egoistici di Ruby, nessuno dei due è un cattivo. Nel peggiore dei casi, sono antieroi emotivamente sconvolti.