Oshi no Ko: il manga dall'autore di Kaguya-sama debutta con una doppia sorpresa per i fan

Tre settimane fa vi abbiamo parlato per la prima volta di Oshi no Ko, il nuovo manga dall'autore di Kaguya-sama: Love is War e l'artista dello splendido Scum's Wish. In occasione del debutto i due mangaka hanno deciso di fare due piccoli regali ai fan: uno contenuto nel primo capitolo e uno condiviso poche ore fa dall'artista Mengo Yokoyari.

A quanto pare infatti, il primo capitolo dell'opera sarebbe stato accolto in maniera straordinariamente positiva in occidente, con valutazioni tra l'8 e il 10/10 su tutti i principali siti di informazioni dedicati ai manga. Su Reddit il primo capitolo è stato accolto con oltre 2000 upvote e 300 commenti in poche ore.

La prima sorpresa è una citazione presente nel lungo capitolo di debutto (41 pagine), in cui la protagonista esclama: "Una bugia è un'eccezionale forma d'amore", omaggiando indirettamente l'opera magna di Aka Akasaka Kaguya-sama: Love is War. La seconda, decisamente più tangibile, è la fan art visibile in calce in cui Mengo Yokoyari (Scum's Wish) ha ritratto Chika Fujiwara.

E voi cosa ne pensate? Recupererete questo manga in futuro? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che la seconda stagione di Kaguya-sama: Love is War è attualmente in onda ed ha registrato uno dei migliori debutti anime degli ultimi anni.