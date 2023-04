Oshi no Ko è il miglior debutto di sempre di un anime? Il primo episodio fa il pieno

È iniziato il periodo primaverile degli anime. Aprile segna infatti il debutto di tante altre serie, alcune delle quali proseguono i percorsi già iniziati precedentemente, altre invece segnano l'inizio di progetti inediti. E tra questi progetti appartenenti alla seconda categoria c'è Oshi no Ko, adattamento del manga omonimo di Yokoyari e Akasaka.

L'autore di Kaguya-sama: Love is War e l'autrice di Scum's Wish hanno unito le forze per creare questo manga molto particolare, che ha ottenuto abbastanza successo da ricevere un adattamento. E ora tutto è pronto per il thriller nel mondo delle idol giapponesi, con tanto di mondo dello show business scoperchiato, con tutti i suoi lati oscuri. Il primo episodio di Oshi no Ko è stato trasmesso in Giappone e anche reso disponibile in streaming su diversi portali.

Come era già stato reso noto in passato, il primo episodio dell'anime dura ben 90 minuti, una release quasi cinematografica che racconta tantissimi eventi, compresi i primi tre grandi colpi di scena. Un episodio che non ha mai momenti di stanca e che riesce sempre a tenere l'attenzione alta, con gli spettatori che si sono incollati allo schermo per conoscere la storia di Ai e i suoi gemellini Aquamarine e Ruby. Scena dopo scena, tutti sono stati catturati, in particolar modo dai due bambini.

La risposta dal pubblico è stata immediata: su MyAnimeList, Oshi no Ko ha ricevuto un voto di 9,25 nonostante un solo episodio andato in onda, il che lo mette momentaneamente in prima posizione in classifica, superando Fullmetal Alchemist: Brotherhood. Anche su Twitter ci sono state molte menzioni dedicate all'anime, dove vengono sottolineate la cura artistica e la fedeltà al manga, con scene dall'alto impatto emotivo. Ora non resta che attendere l'uscita italiana di Oshi no Ko, che si conferma l'anime più atteso della primavera 2023 per un motivo ben chiaro.