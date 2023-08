Oshi no Ko, è nata una nuova stella con questo cosplay di Akane Kurokawa

Ci sono tante star in Oshi no Ko, manga di Aka Akasaka e Yokoyari Mengo diventato poi anche anime. Di recente infatti, la serie ha infiammato il palinsesto primaverile con i suoi episodi, pochi ma buoni. La dozzina scelta dallo studio Doga Kobo ha infatti presentato adeguatamente tutti i protagonisti di questa storia dal sapore thriller.

Oshi no Ko ha colpito dall'inizio con un primo episodio magistrale che ha iniziato e concluso la storia di Ai Hoshino, l'idol adorata da molti e che è stata uccisa in giovane età da una persona sconosciuta. La sua eredità però è stata lasciata ai due figli gemelli, Aquamarine e Ruby, che dovranno farsi largo nel mondo di squali dello show business, ognuno con un proprio scopo. E così, pian piano, i due gemelli hanno fatto la conoscenza di tanti personaggi. C'è sicuramente Kana Arima tra i più amati, ma a competere con lei, sotto tanti fronti, c'è l'attrice in erba Akane Kurokawa.

Stella nascente del teatro e sempre più richiesta, Akane è una ragazza schiva e timida dai capelli blu che viene scelta per partecipare a un programma di live dating, dove incontrerà Aqua e grazie a lui si salverà da una brutta fine. Da quel momento in poi, la ragazza svilupperà dei sentimenti seri per il ragazzo e non solo, diventando sempre più brava e ricoprendo tanti ruoli, diventando una vera e propria star.

Questo cosplay di Akane Kurokawa è degno di salire sul palcoscenico: la cosplayer Seracoss ha interpretato a dovere il personaggio di Oshi no Ko, realizzando anche le stelle negli occhi che ha quando si cala nei panni di Ai Hoshino. E voi cosa ne pensate?