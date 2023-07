Oshi no Ko, il successo non si ferma: l'opening è fra i brani più ascoltati di YouTube

Oshi no Ko nelle ultime settimane sta conquistando numerosi record, tutto dopo il termine della serie anime che si è conclusa lo scorso giugno. Ha appassionato i fan per lo stile accattivante e per la storia originale, che mette in luce la cruda realtà del mondo dello spettacolo.

Il franchise ha recentemente raggiunto un altro grande traguardo, infatti Oshi no Ko è il manga del momento e il merito sembrerebbe essere tutto dell'adattamento anime che ha appassionato gli spettatori. Un nuovo record l'ha stabilito proprio la sigla iniziale della serie, raggiungendo milioni di stream.

L'opening di Oshi no Ko, intitolata "Idol" del duo musicale YOASOBI, si è classificata al primo posto della classifica musicale Global Top Song di YouTube dal 30 giugno al 6 luglio, registrando un balzo del 22,3% raggiungendo 41,9 milioni di visualizzazioni solo in quella settimana.

La canzone si è inoltre posizionata al primo posto della classifica settimanale di Oricon per 13 settimane consecutive dal suo debutto, registrando 300 milioni di streaming cumulativi per la sigla in Giappone. Il pezzo detiene anche il record di brano più ascoltato nelle prime cinque settimane dal debutto, riuscendo a superare 100 milioni di ascolti.

La opening ha anche raggiunto il primo posto della classifica Music Top 100: Global di Apple al 21 giugno e precedentemente quello della Billboard Japan il 19 aprile durante la sua prima settimana.

"Idol" si è aggiudicata la vetta più alta della Billboard Global Excl. U.S. (datata 10 giugno). È il primo brano originariamente eseguito in giapponese a raggiungere il podio della classifica Global Excl. U.S..

La versione originale giapponese aveva raggiunto la top 10 al suo debutto sei settimane prima. La versione inglese ha debuttato il 26 maggio, portando la canzone al 6° posto della classifica, posizionandosi al settimo posto della Global 200 di Billboard negli Stati Uniti, uscita il 1° luglio. Si tratta della posizione più alta mai raggiunta da un artista giapponese nella storia della classifica.

Ma com'è nata l'idea per una sigla così di successo? Akasaka, l'autore originale del manga, ha scritto il racconto "45510", che è servito come base per l'"Idol" degli YOASOBI.

L'anime ha debuttato in Giappone il 12 aprile con un primo episodio di 90 minuti e si è concluso con l'11° episodio il 28 giugno e arriverà presto con una seconda stagione. Al momento la serie è disponibile su Amazon Prime Video mentre il manga è pubblicato in Italia da J-Pop. Oshi No Ko è stato l'anime più seguito della primavera e i risultati non sono stati sorprendenti dato l'enorme successo del franchise.