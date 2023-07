Oshi no Ko: perché Kana Arima è così amata dal pubblico?

Oshi no Ko presenta una vasta gamma di personaggi femminili, tutti a loro modo diversi fra loro, con personalità e character design differenti in modo che ognuna di loro possa essere apprezzata dai fan. Tuttavia, a spiccare fra loro è Kana Arima.

Kana è il personaggio preferito dai fan di Oshi no Ko, come è risultato dal test tenutosi in Giappone dopo la completa proiezione dell'anime, e dal momento che Kana Arima rappresenta uno dei personaggi secondari della serie il risultato ha stupito gli appassionati.

Anche Kana ha subito sulla propria pelle la brutalità dell'industria dell'intrattenimento, passando da bambina prodigio, ad attrice a cantante, coprendo vari ruoli che tuttavia non le hanno mai dato il successo sperato. L'ultima sua mansione è quella da idol, assieme a Ruby e Mem-cho, ma la sua visione è pressoché pessimistica.

Tutti i personaggi di Oshi no Ko hanno una personalità distinta, come Akane Kurokawa, timida ed introversa, e Aqua Hoshino, con una mente di un uomo adulto. Kana, d'altro canto, è una tsundere, e questo appassiona particolarmente gli spettatori.

Inoltre la giovane idol, a differenza di Ai Hoshino, non sente alcuna necessità di nascondere il proprio io e di mentire, mostrandosi autentica anche al pubblico da casa, criticando senza esitazione gli altri personaggi o tutto ciò che non le va a genio.

Kana Arima, anche nei suoi difetti, sa attrarre i fan: sa bene che ha ancora da imparare, tuttavia resta umile e fedele a se stessa. Qual è il personaggio che avete preferito in questa prima stagione di Oshi no Ko? Fatecelo sapere con il solito commento qui sotto!