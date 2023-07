Oshi no Ko: quali sono i personaggi più amati della stagione 1? Una sorpresa secondo MAL

È finita la prima stagione di Oshi no Ko, ma il suo successo di certo non si conclude qui. Infatti, la scia positiva continua con l'opening vincitrice su Youtube con milioni di ascolti, senza contare tutto il merchandising e le continue critiche positive a storia e personaggi, che hanno portato al rinnovo di Oshi no Ko con la stagione 2.

Intanto però è il momento di decretare i personaggi più amati della serie. Ecco la top 10 dei personaggi più amati di Oshi no Ko secondo il portale MyAnimeList, dove i vari utenti hanno inserito queste figure tra i propri preferiti:

Kana Arima con 10784 preferenze; Ai Hoshino con 5806 preferenze; Aquamarine Hoshino con 4205 preferenze; Akane Kurokawa con 2944 preferenze; Ruby Hoshino con 1826 preferenze; Memcho con 461 preferenze; Miyako Saito con 262 preferenze; Taishi Gotanda con 150 preferenze; Goro Amemiya con 118 preferenze; Sarina Tendouji con 83 preferenze.

Una top 10 stabilizzata intorno ai personaggi principali, con il solo Taishi Gotanda personaggio marginale, anche se non troppo. Particolare la presenza di Goro Amemiya e Sarina Tendouji, le due precedenti identità dei due gemelli Aqua e Ruby. Essendo apparsi poco rispetto alle loro controparti idol, le due persone non potevano ricevere molti voti, che potrebbero essere anche assorbiti nel conteggio dei personaggi più in alto.

Ed è proprio più in alto che c'è grande scalpore, con Kana Arima che si conferma personaggio più amato di Oshi no Ko a discapito della idol ammaliante Ai Hoshino. Praticamente con il doppio dei voti, Kana distrugge la concorrenza. Concordate con questa classifica oppure avete altri personaggi preferiti di Oshi no Ko?