Oshi No Ko è il manga del momento: tutto merito dell'anime?

L'anime di Oshi No Ko ha debuttato durante la primavera 2023 e ha ricevuto dal primo momento un enorme successo per la trama suggestiva e lo stile di disegno impeccabile. Il manga sta al momento attraversando un periodo fortunato con un picco di vendite proprio grazie all'adattamento anime.

Dopo la conclusione della serie anime, avvenuta alla fine di giugno, i fan si chiedono da dove cominciare il manga dopo la fine della prima stagione di Oshi No Ko, dal momento che sono stati adattati i primi quattro archi narrativi dell'opera.

In questi giorni è stato pubblicato un nuovo rapporto dal Giappone che illustra le vendite recenti di Oshi no Ko in formato cartaceo, e risulta che i volumi del manga, scritto da Aka Akasaka e disegnato da Mengo Yokoyari, stanno vendendo a dismisura dopo il termine della prima stagione della serie.

L'aggiornamento conferma sono state vendute circa sette milioni di copie da quando è uscito l'anime, passando da cinque milioni di copie totali in circolazione a dodici milioni, vendendo quasi tre volte di più rispetto al proprio esordio.

Il team di Doga Kobo, lo studio d'animazione che ha lavorato per l'adattamento di Oshi No Ko, ha già confermato che la seconda stagione è in produzione, mentre i creatori originali Akasaka e Yokoyari stanno ancora scrivendo la serie su Weekly Young Jump.

L'anime è disponibile su Amazon Prime Video e al momento non è provvisto di doppiaggio in italiano mentre il manga è pubblicato in Italia da J-Pop. I fan stanno celebrando il loro anime preferito, è il caso di questo cosplay di Ai Hoshino di Oshi no Ko che vi stupirà sicuramente!