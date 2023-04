Oshi no Ko, la preview dell'episodio 2: si apre una nuova vita

Il mondo delle idol giapponesi, ma in generale dello show business del paese del Sol Levante, è sempre stato lontano dal nostro. Ora sarà molto più vicino grazie al lavoro di Aka Akasaka e Yokoyari Mengo, i due autori di Oshi no Ko appena diventato anime e trasmesso su varie emittenti che getterà luce su alcune dinamiche con una storia thriller.

Il primo episodio di Oshi no Ko è stato amato dal pubblico. Le reaction su Twitter confermano le qualità del lavoro di Studio Doga Kobo, che ora deve abbandonare il prologo raccontato nell'ora e mezza della prima puntata, per concentrarsi sulla nuova vita di Aquamarine e Ruby, i due protagonisti. Lasciata Ai, i due dovranno capire come muoversi in questo mondo e raggiungere i loro sogni, che, nel caso di Aqua, non sono propriamente buoni.

Inizia infatti la vendetta di Aqua nell'episodio 2 di Oshi no Ko. Il ragazzo, ormai diventato adolescente come la sorella gemella, inizia a mostrare atteggiamenti inquietanti e orientati a trovare l'assassino dell'adorata Ai, mentre la sorella cerca di diventare una idol proprio come la madre/eroina, ma non sarà semplice farlo. I due iniziano quindi a muovere i primi passi da adolescenti nel mondo dello show business, tutto questo mentre vanno a scuola e incontreranno una vecchia conoscenza, Kana.

Il prossimo episodio di Oshi no Ko farà iniziare appieno la storia di Aquamarine e Ruby, avete visto il primo episodio? Vi è piaciuto e continuerete la serie?