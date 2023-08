Oshi no Ko da record: la opening 'Idol' supera i 400 milioni di ascolti

Secondo la classifica settimanale degli streaming di Oricon, "Idol", la sigla di apertura di YOASOBI per l'anime Oshi no Ko, è stata trasmessa in streaming per ben 403.127.806 volte. La canzone è stata ascoltata in streaming 16.618.575 volte solo nell'ultima settimana.

La canzone si è anche classificata al primo posto in classifica per 19 settimane consecutive da aprile ed è anche il brano che più velocemente ha superato i 400 milioni di stream. Allo stesso modo, Idol degli YAOSOBI ferma il record per la canzone più veloce a superare più di 100 milioni (cinque settimane), 200 milioni (nove settimane) e 300 milioni (13 settimane).

Già precedentemente la sigla Idol di Oshi no Ko era fra i brani più ascoltati di YouTube e il trend di Oshi no Ko era andato virale fra le k-pop idol , le varie star hanno sfidato i fan su TikTok e altre piattaforme a ricreare il balletto di Ai Hoshino proprio sulle note della apertura in questione.

La canzone "Idol" di YOASOBI è stata inoltre ascoltata in streaming più di 10 milioni di volte durante ciascuna delle sue 19 settimane, il disco più lungo nella storia della classifica. In 12 settimane consecutive (da maggio a luglio) di quelle 19 settimane, il brano è stato ascoltato più di 20 milioni di volte.

Nella classifica settimanale separata dei singoli digitali di Oricon, la canzone è stata nella top 3 per 19 settimane consecutive dal rilascio, e si è classificata al 2° posto per 11.499 download nell'ultima settimana. Il singolo ha 455.293 download complessivi.

Quanti altri dischi avranno il noto e amato Oshi no Ko? Oricon si aspetta che questo trend arrivi sempre di più in alto, visto che i numeri dall'ultima statistica hanno continuato a crescere drasticamente.