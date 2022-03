Oshi no Ko riceverà un anime? Un leaker anticipa la notizia per il thriller sul mondo idol

È passato circa un anno e mezzo da quando Aka Akasaka, autore di Kaguya-sama: Love is War, e Yokoyari Mengo, autrice di Scum's Wish, hanno deciso di combinare le loro capacità per dare vita a una nuova storia. Con Akasaka alla sceneggiatura e Mengo ai disegni, è nato Oshi no Ko, un'opera che si concentra sulle idol e sugli attori giapponesi.

È bastato poco a Oshi no Ko per attirare subito l'attenzione. Già il primo capitolo aveva presentato dei plot twist interessanti, con Akasaka che ha deciso di raddoppiare la dose nel giro di un'altra quindicina di capitoli. Il thriller ci lancia nel mondo dello show business giapponese con tutte le sue luci e ombre e le regole assurde a cui si deve sottostare. Oshi no Ko ha vinto subito dei premi ed è stato candidato ad altri, in più le vendite vanno a gonfie vele.

Questo successo presto vedrà un'altra conferma. Secondo il leaker Spanku, solitamente affidabile su questi annunci anticipati, Oshi no Ko riceverà un anime. Per il momento però non ci sono altre informazioni e bisognerà attendere che la rivista Weekly Young Jump riveli il tutto ufficialmente sulla sua rivista o con qualche evento collaterale. Si tratta però soltanto questione di tempo per il manga di Akasaka e Mengo, considerato il successo in patria.