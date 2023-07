Oshi no Ko è l'anime del momento: rivelata la copertina del Blu-ray vol. 2, è stupenda!

Della viralità di Oshi no Ko ne abbiamo già parlato. Un anime che ha distrutto svariati record e il rispettivo manga che si attesta stabilmente in top 3 tra le serie più lette su Manga Plus. Se siete amanti di questa serie del momento, non potete perdervi le nuove, straordinarie edizioni Blu-ray Deluxe.

Con il primo volume, che è uscito in versione DVD al prezzo di 65 dollari e in versione blu-ray al prezzo di 73 dollari, il cofanetto appena pubblicato raggruppa 6 episodi dell'anime, cosa che probabilmente si riconfermerà con il secondo. Ci saranno inoltre molti contenuti inediti, come la storyboard dell'anime, un digipak con tavole di Kanna Hirayama, disegnatore della serie animata, e video del dietro le quinte della produzione della stessa.

Il manga di Oshi no Ko ha vinto il prestigioso premio nella categoria cartacea ai Next Manga Generation ed è stato nominato in prestigiose premiazioni quali il Premio Kodansha nella Categoria Generale, il Premio Culturale Osamu Tezuka e gli Shogakukan Manga Awards.

Trattando temi molto controversi e spinosi quali la pressione degli idol nel business dello spettacolo giapponese, il cyberbullismo e il suicidio, stiamo parlando di un vero e proprio fenomeno culturale in madrepatria e non solo. Oltre al manga, anche l'anime e la stessa opening di Oshi no ko battono ogni record, saldamente ancorati in vetta alla classifica visualizzazioni e ascolti.

E voi cosa ne pensate di questo fenomeno? Lo state seguendo? Nel frattempo, lo sapevate che l'autore ha rilasciato informazioni che riguardano il finale di Oshi no Ko in un'intervista? Correte a leggerla!