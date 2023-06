Oshi no Ko scrive la storia: l'opening dell'anime è in cima alle classifiche mondiali

L'impatto che l'adattamento di Oshi no Ko sta avendo sull'industria giapponese è pazzesco e non è solamente merito della premiere che ha fatto segnare il miglior debutto di sempre per un anime. La produzione dello studio Doga Kobo sembra non aver sbagliato un colpo, anche dal punto di vista musicale.

L'esordio dell'anime in questa stagione primaverile ha attirato l'attenzione del pubblico sull'opera di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari. In seguito ai primi episodi dell'adattamento, infatti, Oshi no Ko è divenuto uno tra i più letti di MangaPlus, sintomo di apprezzamento della serie. Ma Oshi no Ko si sta spingendo sempre oltre e in queste ultime ore è entrato di diritto nella storia delle produzioni di maggior successo di sempre.

Oshi no Ko aveva già conquistato le classifiche di Spotify, ma adesso il tema di apertura dell'anime ha raggiunto un risultato ancora più significativo lasciando un segno sulla scena internazionale. Il brano "Idol" eseguito da YOASOBI è nella top ten della Billboard Global 200, la classifica delle canzoni più popolari al mondo. Per quanto riguarda la scena nipponica, invece, il singolo ha occupato la prima posizione della Billboard Japan Hot 100 per sette settimane consecutive. In numeri, "Idol" ' stato riprodotto 45.7 milioni di volte, con 24 mila acquisti tra il 26 maggio e il 1 giugno. Sapete che una seconda stagione di Oshi no Ko potrebbe essere già in produzione?