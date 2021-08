Oshi no Ko è un sequel di Kaguya-sama: Love is War, possibile cameo di Kaguya e compagni?

Oshi no Ko, il nuovo manga di Aka Akasaka disegnato da Mengo Yokayari, è ambientato nello stesso universo narrativo di Kaguya-sama: Love is War, pochi anni dopo la conclusione della storia. La conferma arriva dall'autore stesso, che ha anche affermato che "Kaguya e gli altri membri del consiglio studentesco esistono anche nella suo nuovo manga".

Aka Akasaka ha lanciato Oshi no Ko nel 2020, insieme all'artista di Scum's Wish Mengo Yokoyari. Il manga è velocemente diventato un grande successo, superando quota 1 milione di copie in circolazione nell'aprile del 2021, e conquistando persino il primo premio ai Next Manga Awards 2021 di Kadokawa. L'opera racconta la storia di un dottore e di un suo paziente che, dopo aver perso la vita, si reincarnano nei figli delle loro idol preferite.

Kaguya-sama: Love is War sta per volgere al termine, ma quanto pare Kaguya Shinomiya, Miyuki Shirogane e gli altri membri del consiglio studentesco potrebbero comparire anche in Oshi no Ko, visto che secondo quanto dichiarato da Akasaka sono tutti diventati "rispettabili membri della società". Per questioni di spoiler è difficile immaginare un cameo prima della conclusione di Kaguya-sama: Love is War, ma non è da escludere che dopo la conclusione del manga i protagonisti riappaiano nella nuova opera.

