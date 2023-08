Oshi no Ko spiega il motivo del successo delle Tsundere negli anime

La Tsundere, nonostante i gusti siano puramente soggettivi, è uno degli stereotipi più amati negli anime. Che siano maschi o femmine, hanno sempre un grande successo nel pubblico, combinando una testa calda ad un cuore nobile, ma qual è il motivo di questo grande clamore?

Kana Arima di Oshi no Ko è la più amata dal pubblico ed è un esempio lampante del successo dei personaggi Tsundere negli anime. Sanno essere dinamici e interessanti, in quanto dietro la corazza si nasconde spesso insicurezza e tanto amore.

Lo/la Tsundere sa essere tanto rude quanto dolce e di solito presentano prima il lato malvagio del personaggio, successivamente ne esaltano la loro bontà d'animo. Questo connubio fa impazzire i fan, in molte opere i cattivi hanno successo perché sono sempre fedeli a se stessi e vivono la vita in modo autentico, come Kyo in Fruit Basket che riesce sempre a mantenere il punto.

Il protagonista conoscerà pian piano la vera essenza del suo compagno tsundere e questo offre anche dinamicità alla serie; esattamente il contrario di una yandere che invece in una personalità dolce si nasconde una stalker pazza e mostruosa.

Alcuni tsundere, come InuYasha spiccano nelle commedie romantiche: all'inizio era rude e rozzo, essendo un mezzo-demone egocentrico e aggressivo, ma dopo aver incontrato la protagonista Kagome Higurashi InuYasha è riuscito a farsi contagiare dalla gentilezza e dall'empatia di Kagome.

Anche Kana Arima, che ha vinto il primo posto come personaggio più amato di Oshi no Ko, ha ricevuto più di un arco narrativo in suo onore. In contrasto con Akane Kurokawa, più timida e insicura, che invece può essere considerata una dandere, Kana sa essere più schietta e diretta, ma offre il lato più sincero di se a chi crede che lo meriti.