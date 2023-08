Oshi no Ko spodestato: il titolo di più venduto torna a ONE PIECE

Per diversi mesi di fila, anche grazie alla spinta data dal debutto dell'omonimo adattamento animato, Oshi no Ko è stato il manga del momento. La serie di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari è tuttavia stata spodestata. Il re è tornato in cima alla classifica, riecco ONE PIECE.

La storia dei gemelli nati dalla idol Ai Hoshino è stata in vetta alle classifiche dei manga più venduti per diversi mesi consecutivi, consolidandosi come l'opera di maggior successo del momento. Tuttavia, ora Oshi no Ko deve cedere il suo posto a ONE PIECE.

Con l'arrivo del Gear 5th in ONE PIECE 1071, il debutto imminente del live-action Netflix e il manga che sta dando il suo meglio, l'hype del fandom di ONE PIECE è salito alle stelle. Dunque, la leggendaria opera di Eiichiro Oda si riprende il suo trono.

Stando alla classifica dei manga più venduti del mese di luglio 2023, e che potete consultare voi stessi in calce all'articolo, Oshi no Ko ha dovuto cedere non una, ma ben due posizioni. Il più venduto del mese appena trascorso è per l'appunto ONE PIECE, mentre a seguire, distaccato di oltre 100 mila unità, troviamo Jujutsu Kaisen, tornato in voga con la seconda stagione dell'anime. Queste prime tre posizioni staccano il resto della classifica, che contano all'incirca la metà delle copie vendute. Il primo degli altri è infatti Blue Lock con "soli" 650 mila unità, contro il milione e 600 mila di ONE PIECE.