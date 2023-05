Oshi no Ko Stagione 2 è già in produzione? Un leak rivela novità sull'anime

Oshi no Ko è uno degli anime più apprezzati del palinsesto primaverile 2023, e non solo, con la premiere che ha portato la serie ai vertici delle classifiche di gradimento. Visto un tale, clamoroso successo, un sequel di Oshi no Ko pare già essere stato programmato dallo studio d'animazione responsabile dell'anime.

Dopo un debutto da sogno, l'anime di Oshi no Ko è arrivato a metà della sua corsa. Con sei puntate trasmesse, alla fine della prima stagione di Oshi no Ko manca solamente poche altre settimane.

L'adattamento dell'idol manga scritto da Aka Akasaka e illustrato da Mengo Yokoyari ha portato gli spettatori a vivere la tragedia di Ai Oshino e a fare la conoscenza dei suoi due figli gemelli Aqua e Ruby, due fan della idol che si sono reincarnati in dei bambini. Cresciuti, intendono scoprire la verità sul mistero che pervade gli ultimi istanti di vita della madre.

Oshi no Ko sta dominando le classifiche, compresa quella di gradimento dei protagonisti stagionali. La stagione breve separerà però gli spettatori dalla coinvolgente trama scritta da Akasaka. Oshi no Ko è indirizzato verso la fine della prima stagione, ma secondo alcuni leak gli spettatori non dovrebbero preoccuparsi.

Per diversi insider del settore, Doga Kobo è già impegnato con la produzione di Oshi no Ko Stagione 2, che potrebbe arrivare molto prima del previsto. Con la prima stagione che si fermerà circa al capitolo 40 del manga, la seconda comincerà l'arco narrativo di Tokyo Blade, uno dei più popolari del manga.