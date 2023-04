Oshi no Ko ha stupito tutti: le reaction commoventi al primo episodio su Twitter

Il primo episodio di Oshi no Ko è stato alla pari di un film. Con ben novanta minuti di durata, il nuovo lavoro dello studio Doga Kobo ha colpito gli spettatori di tutto il mondo, non a caso era l'anime più atteso della primavera 2023, battendo anche la terza stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

In novanta minuti si è dipanata tutta la storia di Ai Hoshino, idol di belle speranze che ancora deve emergere appieno nello spietato mondo dell'industria giapponese, ma che già a sedici anni deve affrontare la gravidanza di due gemelli. La storia di Oshi no Ko, pensata da Aka Akasaka (già autore di Kaguya-sama: Love is War) e nel manga originale disegnata da Yokoyari Mengo, non andrà però nella direzione che in molti pensano. Un misto di thriller ed eventi inaspettati la fanno da padrone in questo lunghissimo primo episodio, che lascia tante sensazioni, commoventi e speciali.

Il primo episodio di Oshi no Ko ha affascinato tutti, ma non solo su MyAnimeList. Ovviamente, non potevano mancare tutte le reaction su Twitter, con tantissimi fan che si sono lanciati a commentare ciò che avevano visto con l'hashtag che è diventato tendenza per alcune ore. In basso potete osservare alcuni commenti, con tutti che fanno un applauso allo studio Doga Kobo per il lavoro svolto nell'adattare perfettamente la storia di Akasaka e Mengo, replicandola fedelmente ma facendo brillare l'anime di luce propria, dando il giusto tempo a ogni scena e a ogni personaggio. Canzoni, musiche, inquadrature: tutto sembra essere perfetto nel primo episodio.

Le reaction su Twitter a Oshi no Ko sono un segnale, sarà questo l'anime più seguito della stagione primaverile del 2023, oppure ci sarà qualche rivale che gli ruberà lo scettro strada facendo?