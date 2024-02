Oshi no Ko e The First Slam Dunk sono stati riconosciuti come i migliori anime del 2023

Per determinare il grado di capillarità con cui un anime entra nell'immaginario collettivo ci si può basare su dati oggettivi come gli ascolti o gli incassi: ma affinché un'opera, almeno nell'immediato, sia considerata la "migliore" dal pubblico, occorre che ottenga dei premi, come capitato nel corso del 2023 ad Oshi no Ko e a The First Slam Dunk.

Nella giornata di giovedì 8 febbraio il Tokyo Anime Award Festival (TAFF), una cerimonia organizzata annualmente per celebrare le opere animate giapponesi di maggior rilievo estetico e culturale dell'annata, ha assegnato ad Oshi no Ko e a The First Slam Dunk rispettivamente i riconoscimenti come “miglior serie anime dell'anno” e “miglior film animato giapponese del 2023”. Due trionfi certamente attesi, ma su cui appare importante ragionare a fondo per poter comprendere da un lato ciò che ha portato i giudici della manifestazione a gettare luce sulle due opere in questione, nonostante competessero con prodotti audiovisivi di valore assoluto; e dall'altro per individuare gli effetti che nel lungo termine un riconoscimento di questo tipo, soprattutto se osservato in continuità con l'assegnazione di premi analoghi, può esercitare sui testi premiati.

Se, come abbiamo anticipato ieri, un anime come Dragon Ball Z continua a vincere premi grazie alla centralità assoluta che occupa nelle strategie di consumo degli appassionati di animazione giapponese, nonostante siano passati quasi 30 dalla messa in onda originale, un discorso (più o meno) simile si può avanzare per le due opere citate di sopra, proprio perché la loro “eredità” - o se vogliamo il loro spessore culturale – lo individuiamo nella loro capacità di interpretare le esigenze degli spettatori, cavalcando anche le evoluzioni a cui sta andando incontro l'industria animata nipponica.

Ciò che ha spinto Oshi no Ko ad esercitare un'influenza immediata sul pubblico è da ritrovare nella sua attitudine a comunicare con gli spettatori su più livelli, andando ben oltre a quelli del solo testo (cioè della “narrazione”). Certo, l'anime poteva già di per sé beneficiare dell'alto grado di fidelizzazione generato dall'omonimo manga di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari, ma è il modo in cui la serie ragiona sul connubio di musica e immagine di cui si compone ogni testo audiovisivo, qui ulteriormente enfatizzato dalla natura “ipermediale” dei personaggi del racconto – appunto, le idol – che ha decretato il successo del prodotto in tutti gli orizzonti mediali in cui si iscrive, sia in quello televisivo (l'anime) che musicale (la opening del duo Yoasobi).

Discorso diverso, anche se ha portato allo stesso risultato, riguarda invece The First Slam Dunk. Il film diretto dal mangaka Takehiko Inoue – il cui Real è in pausa fino a febbraio 2024 – aveva già dominato gli scorsi Japan Academy Awards – il corrispettivo giapponese degli Oscar – alla luce in particolare di quella rivoluzione estetica che ne ha attraversato l'intero corpo testuale, e che ha permesso al racconto di declinare le tecniche di cel-shading in un'ottica (quasi) totalmente tridimensionale: restituendo così profondità sia all'immagine – ormai scardinata dall'estetica “flat” di murakamiana memoria – sia alla sezione finale dell'iconico spokon da cui il lungometraggio è adattato.

Per quanto riguarda i restanti premi, lo stesso Oshi no Ko ha trionfato anche nella categoria Sound/Perfomance – in cui è stata premiata la canzone degli Yoasobi – mentre l'opera di Inoue ha catalizzato completamente il resto dei riconoscimenti cinematografici, ottenendo anche le statuette per la sceneggiatura, per la regia e per la color correction. L'ultimo film di Miyazaki, invece, è stato omaggiato per la qualità delle animazioni, con i giurati della manifestazione che hanno decretato il lavoro dell'animation director Takeshi Honda come il più meritevole dell'anno. Un atto dovuto, soprattutto perché nessun animatore, come abbiamo visto nel nostro approfondimento sulle animazioni de Il ragazzo e l'airone, ha esercitato un'influenza così radicale su un'opera di Miyazaki come ha fatto qui Honda.