Oshi no Ko nella Top 5 di MangaPlus: il manga di Aka Akasaka spodesta Dragon Ball Super

Ormai non ci sono più dubbi in merito, Oshi no Ko è il fenomeno del momento. A distanza di sole poche settimane dal debutto dell'adattamento animato prodotto da Doga Kobo, la serie sulle idol di Aka Akasaka primeggia in tutte le classifiche.

Con una premiere da urlo, Oshi no Ko è stato il miglior debutto anime di sempre. Il successo della produzione non si è fermato, e con sole tre puntate attualmente trasmesse Oshi no Ko è già l'anime più amato della primavera 2023.

La popolarità della serie di Doga Kobo sta superando ogni più rosea previsione e ormai non si limita più solamente all'anime televisivo. Oshi no Ko è tra i più ascoltati nelle classifiche di Spotify e anche la serie manga sta godendo della spinta data dall'adattamento.

Stando ai dati forniti da MangaPlus, Oshi no Ko è entrato di forza nella top 5 delle serie più lette. L'opera di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari ha spodestato My Hero Academia e Dragon Ball Super, due tra i manga più influenti, ma non solo. Oshi no Ko si mette dietro anche Spy x Family, Black Clover, Mashle: Magic and Muscle e Kaiju No. 8, alcune tra le serie più popolari edite da Shueisha.

Nella classifica dei più letti di MangaPlus, dove ha collezionato oltre 400 mila visualizzazioni, Oshi no Ko è dietro solo a Jujutsu Kaisen e a Boruto e ONE PIECE che si sono scambiati le posizioni. A dominare il servizio online di Shueisha resta, come da ormai diverso tempo, Chainsaw Man.