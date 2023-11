Oshi No Ko sta per tornare con la seconda stagione: ecco il teaser straordinario

E' ufficiale, Oshi No Ko è pronto a tornare molto presto. La prima stagione è stata un vero successo ma non era stato ancora rivelato nulla circa un possibile seguito. A quanto pare, lo studio Doga Kobo sta lavorando per regalarci un perfetto ritorno in scena. Ecco cosa sappiamo a riguardo.

Durante l'Ichigo Production Fan Festival 2023 è stato confermato che la seconda stagione di Oshi no Ko uscirà nel 2024. Non sappiamo la data ufficiale di quando debutterà la prima puntata: secondo le previsioni, potrebbe uscire nell'autunno del prossimo anno. In vista di questa nuova uscita, lo staff che lavora all'anime ha mostrato un breve teaser che svela ciò che vedremo con le prossime puntate e che trovate in calce alla notizia.

Come aveva anticipato il finale della prima stagione di Oshi No Ko, Aqua Hoshino e le acerrime nemiche Kana Arima e Akane Kurokawa prenderanno parte ad una rappresentazione teatrale. Più precisamente, l'anime adatterà l'arco narrativo del 2.5D Stage Play. Non sappiamo, al momento, se la seconda stagione porterà sul piccolo schermo anche un'altra saga o quanti episodi avrà.

La prima stagione di Oshi no Ko aveva avuto 11 episodi, con la prima di una lunghezza totale pari a 90 minuti, per questo motivo ci si aspetta un numero di episodi simile anche per la seconda stagione. Non molto tempo fa Oshi no Ko ha pubblicato una nuova light novel scritta dall'autore Akasaka, lo stesso della serie manga originale.