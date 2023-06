Oshi no Ko tornerà con una seconda stagione: l'annuncio ufficiale

Era uno degli anime più attesi della stagione primaverile. Nonostante la presenza di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba stagione 3 e di altri pezzi grossi, secondo diversi sondaggi era una delle novità ad aver conquistato il primo posto in queste classifiche. E alla fine, fin dalla prima trasmissione, Oshi no Ko non ha deluso assolutamente le attese.

Il debutto di Oshi no Ko è stato spettacolare, con un primo episodio lunghissimo, oltre un'ora per una durata cinematografica, e tanta adrenalina, mistero, simpatia e intrattenimento allo stato puro. È bastato questo episodio per certificare l'attenzione dello studio ai dettagli della storia scritta da Aka Akasaka e disegnata da Yokoyari Mengo. Questa sensazione si è soltanto intensificata nel corso degli episodi successivi, che hanno davvero lanciato la storia dei giovani Aqua e Ruby, inizialmente coprotagonisti della straordinaria idol Ai Hoshino.

Quindi ci sono stati tanti rumor sulla seconda stagione di Oshi no Ko, con molti fan che si aspettavano un rinnovo pressoché istantaneo. E la notizia, con la fine della trasmissione della prima stagione, non è tardata ad arrivare. È stata infatti confermata la seconda stagione di Oshi no Ko, che farà proseguire questa storia che intreccia la voglia di vendetta di Aqua e la voglia di Ruby di diventare una idol come la madre, cantando e ballando sul palco per accattivarsi il favore dei fan.

Per il momento non ci sono ancora altre informazioni sul futuro della serie, con altre notizie che arriveranno certamente nel corso dei prossimi mesi.