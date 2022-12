Oshi no Ko: trailer, data di uscita e key visual per il thriller seinen con le idol

Aka Akasaka è uno dei mangaka più noti degli ultimi anni grazie al lavoro svolto su Kaguya-sama: Love is War, uno dei romcom seinen più di successo e famosi di sempre. Grazie all'anime, Kaguya-sama ha ottenuto un notevole riscontro da parte del pubblico, tuttavia in pochi sanno che ultimamente il mangaka si è dedicato anche a Oshi no Ko.

I seguaci dell'autore lo conoscono bene, ma per chi non lo conoscesse, Oshi no Ko è un manga pubblicato sempre su Weekly Young Jump, rivista seinen di casa Shueisha che ha riscosso notevole popolarità tra il pubblico, sia nel settore dei sondaggi che in quello delle vendite dei tankobon. Proprio per questo è stato annunciato un anime di Oshi no Ko, prodotto che arriverà tra pochi mesi sulle emittenti giapponesi e di cui ora si hanno molti più dettagli.

Innanzitutto, è stato pubblicato il primo vero trailer di Oshi no Ko, con la protagonista Ai Hoshino, una giovanissima idol che vuole sfondare nel settore dello spettacolo, alle prese con una gravidanza indesiderata. Questo evento scatenerà una serie di situazioni che sfoceranno in una storia dalle tinte thriller, che intrecciano l'appariscente mondo dello show biz giapponese e le brutture che accadono dietro le sue quinte.

Allo stesso modo, è stata pubblicata una key visual di Oshi no Ko con una Ai Hoshino ormai madre e i suoi due figli piccoli, Ruby e Aquamarine, tutti con degli occhi molto speciali. Contemporaneamente, è stata anche svelata la data di uscita di Oshi no Ko, col primo super episodio da 90 minuto che è programmato per aprile 2023. Tuttavia, il primo episodio sarà in scena anche nei cinema in Giappone, in anteprima il 17 marzo. Seguirete la storia dell'idol?