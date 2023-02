Oshi no Ko: nuovo trailer per il thriller sulle idol, con opening e nuova doppiatrice

Pur avendo chiuso la sua carriera da disegnatore, Aka Akasaka rimane nel mondo dei manga come sceneggiatore. E se con Kaguya-sama: Love is War si era già vista la sua bravura, i risultati stanno arrivando anche con Oshi no Ko, una serie che si concentra sul mondo dello show business giapponese, in particolare quello delle idol.

L'anime di Oshi no Ko annunciato alcuni mesi fa e che sarà trasmesso in Giappone nel corso del 2023 conferma la bontà del lavoro del mangaka, che nella serie è affiancato dalla disegnatrice esperta Yokoyari Mengo. Man mano, la produzione sta rivelando sempre più dettagli su questo anime.

Il nuovo trailer di Oshi no Ko della durata di un minuto presenta innanzitutto l'opening dell'anime, intitolata "Idol" e cantata da YOASOBI, col video disponibile in alto. Dopo una trentina di secondi dove viene presentato uno dei protagonisti, un dottore che lavora in un ospedale di una cittadina di provincia e la idol Ai Hoshino, che si dà il caso sia anche la sua idol preferita, parte proprio l'opening in questione con Ai Hoshino sul palco che balla e canta, incantando la folla e soprattutto due bambini molto particolari che saranno fondamentali per la trama della serie.

Ai doppiatori già annunciati, si aggiunge anche Megumi Han nel ruolo di Kana Arima, una piccola attrice prodigio che affiancherà i due gemelli protagonisti e che si vede per la prima volta proprio in questo trailer. Il debutto di Oshi no Ko è previsto ad aprile 2023 con un episodio speciale della durata di ben un'ora e mezza.