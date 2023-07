Oshi no Ko: tre sviluppi di trama che tutti attendono dalla Stagione 2 dell'anime

In modo del tutto inaspettato e battendo la concorrenza dei più celeberrimi Demon Slayer Stagione 3 e Vinland Saga Stagione 2, Oshi no Ko è stato l'anime più apprezzato della stagione primaverile 2023. Con i fan che non vedono l'ora di poter proseguire la storia, ecco tre sviluppi di trama che tutti i fan attendono nella Stagione 2 di Oshi no Ko.

Oshi no Ko è l'opera del momento e per una buona ragione. La storia dei figli della idol Ai Hoshino è stata una emozionante corsa sulle montagne russe che ha sbalordito e conquistato il pubblico. Mentre alcuni fan hanno deciso di cominciare a leggere il manga di Oshi no Ko dopo la fine della Stagione 1, altri invece sono in ansia per il ritorno dell'anime. Fresco di finale di stagione, Oshi no Ko è stato rinnovato per una seconda stagione. Nell'attesa che l'adattamento dell'idol manga di Aka Akasaka faccia il suo ritorno, ecco tre sviluppi di trama che i fan vorrebbero vedere nei prossimi episodi dell'anime.

Nella seconda stagione di Oshi no Ko Aqua dovrebbe indagare sull'identità di suo padre, colui che ebbe dei figli con la defunta idol Ai Hoshino. La ricerca di Aqua sull'assassino di Ai è ben lontana da essere conclusa, ma per fare dei passi in avanti su questo fronte il ragazzo dovrebbe fare delle ricerche sulla sua stessa identità genetica. Per quanto ne sappiamo finora, a detta di Kaburagi Ai ha incontrato il padre dei suoi bambini alla compagnia teatrale nota come Lala Lai Theatrical Company, la stessa per cui Aqua ha ricevuto un lavoro.

I fan vorrebbero poi vedere ulteriori scene riguardanti il triangolo amoroso che coinvolge Aqua, Kana e Akane. Aqua è fidanzato con Akane, ma solamente per lavoro e per apparire sui social media. Kana è presa da Aqua, ma al momento i suoi sentimenti sono nascosti agli occhi del ragazzo. Quel che è certo è che tra Akane e Kana non scorre buon sangue, sia per motivi amorosi che lavorativi.

In Oshi no Ko 2 le B-Komachi dovrebbero raggiungere la celebrità. Il gruppo formato da Ruby, Kana e Mem-choporta avanti l'eredità di Ai, ma il loro duro lavoro verrà ripagato oppure dovranno arrendersi dinanzi alla conccorenza dei gruppi musicali rivali?