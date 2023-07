Oshi no Ko e il trend virale tra le k-pop idol!

I numeri non mentono: Oshi no Ko è l'anime più seguito del momento, sbaragliando tutti i rivali, ma non solo: è diventato un vero e proprio fenomeno culturale. 9 milioni di copie vendute per il manga, cosplay a non finire e la viralità sui social, ma...in una serie incentrata sugli idol, come non potevano sfondare anche le colonne sonore?

Stiamo parlando in particolare dell'opening di Oshi no Ko, tra i brani più ascoltati su YouTube, con oltre 220 milioni di riproduzioni e in vetta alla top Billboard Charts. Non si sprecano poi le cover di importantissime personalità musicali come Tim Henson, il leggendario chitarrista del gruppo Polyphia. Insomma, Idol di Yoasobi è il brano che sta facendo impazzire tutti, anche le k-pop star.

Twice, Ateez, Stray Kid, Billlie e molti altri hanno fatto la loro performance sulla base di questo brano. La coreografia, diventata virale in Corea del Sud, ha invaso non solo Tik Tok, ma anche i palcoscenici più importanti della nazione. Da notare inoltre come i fan cantino l'opening a memoria mentre i loro idoli ballano, dimostrando quanto questa canzone abbia conquistato i cuori di moltissime persone.

Spesso ciò che è virale non è qualitativo, ma c'è da ammettere che Idol è maledettamente bella. E voi l'avete ascoltata? Vi piace? Fatecelo sapere con un commento. Non perdetevi inoltre questo bellissimo cosplay di Ai Hoshino, l'idol di Oshi no Ko e la carrellata di balli delle k-pop star!