Oshi no Ko ancora sul trono: Aqua e Ruby regnano la classifica dei manga più venduti

Il palinsesto primaverile 2023 ha portato al debutto dell'adattamento animato di Oshi no Ko, una nuova uscita che ha letteralmente incantato e fatto innamorare gli spettatori. Il successo della serie prodotta da Studio DOGA KOBO ha avuto come conseguenza quello di lanciare il manga omonimo in cima alle classifiche dei più venduti.

Ormai giunto alla fine della sua trasmissione, l'anime di Oshi no Ko ha scritto la storia. In brevissimo tempo l'adattamento è divenuto infatti quello con la premiere più vista, nonché la sigla di apertura più riprodotta in tutto il mondo. Ciò ha portato il manga a ricevere un incredibile boost nelle vendite.

Fenomeno del momento, Oshi no Ko è tra i manga più venduti del primo semestre del 2023. Anche nel mese di giugno il successo della serie manga di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari si è riconfermata. Con 859 mila copie vendute, Oshi no Ko è il manga più venduto del mese per la seconda volta di seguito. Alle sue spalle troviamo My Hero Academia, più distaccato con circa 600 mila copie, e in terza posizione Blue Lock con 376 mila copie.

Il successo di Oshi no Ko è innegabile e clamoroso. I manga traggono sempre benefici dai debutti degli anime omonimi, ma la spinta ottenuta dall'opera di Akasaka ha dell'incredibile. Questo successo internazionale è destinato a non fermarsi qui, con Oshi no Ko rinnovato per una seconda stagione animata.