Oshi no Ko: nuova visual, periodo di uscita e super primo episodio

Aka Akasaka di premi ne ha vinti grazie a Kaguya-sama: Love is War, ma il mangaka non si è fermato a quella che è - per ora - la sua serie di punta. Da qualche anno ha iniziato infatti una collaborazione fruttuosa con la disegnatrice Yokoyari Mengo, realizzando un Oshi no Ko che ha vinto il Next Manga Award lo scorso anno.

Tra premi, vendite sempre più alte e un apprezzamento costante da parte dei lettori di Weekly Young Jump, Oshi no Ko si è meritato un anime. L'adattamento è stato annunciato già da qualche mese, ma adesso arrivano alcune informazioni sull'esordio e altro materiale accessorio.

Se la prima visual si era concentrata sul palco dove performa Ai, adesso la nuova key visual di Oshi no Ko mostra la ragazza in primo piano, con il suo occhio brillante e una forza capace di travolgere il pubblico. Il primo episodio di Oshi no Ko durerà ben 90 minuti, il quadruplo di un episodio normale. Inoltre è stata annunciata la doppiatrice di Ai, ovvero Rie Takahashi. L'11 dicembre invece ci sarà una trasmissione streaming dove verranno rivelati gli altri membri del cast, oltre ad altre informazioni.

Il debutto di Oshi no Ko è previsto nel 2023, ma non nei primi mesi. Sarà un altro successo per Aka Akasaka?