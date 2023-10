Oshi no Ko x Hello Kitty: arriva una collaborazione adorabile e tutta da scoprire

In un solo anno Oshi no Ko ha raggiunto traguardi record. Prima di tutto, il suo adattamento anime è stato un successo a tal punto che il manga originale, scritto da Aka Akasaka e disegnato da Mengo Yokoyari, ha ricevuto un picco di vendite negli ultimi mesi. Addirittura la sigla iniziale della serie, Idol, è uno dei brani più ascoltati di sempre.

Nelle ultime ore la serie ha raggiunto un altro meraviglioso traguardo e deve solo ringraziare i suoi fan per questo. Oshi no Ko collaborerà con la stella della Sanrio, Hello Kitty! E' arrivata una meravigliosa locandina che mostra la gattina più famosa del mondo in braccio alla dolce Ruby Hoshino.

Come afferma il post pubblicato su X, il vecchio Twitter, dalla pagina ufficiale di Oshi no Ko, "Oggi pubblichiamo l'immagine collaborativa di Ruby x Hello Kitty. I dettagli del prodotto verranno rilasciati in un secondo momento." Non solo, nel post è stato rivelato che domani alle ore 17 verrà pubblicata l'illustrazione di Kana Arima con My Melody!

Questa meravigliosa notizia svela che anche altri personaggi verranno coinvolti in questa collaborazione con la Sanrio. Senza dubbio anche Aqua verrà coinvolto e chissà quale animaletto riceverà. Purtroppo, al momento non ci è dato sapere di cosa trarrerà questa collaborazione, ma è comunque meraviglioso vedere i nostri personaggi preferiti con questo brand, che è stato presente nell'infanzia di molti di noi.

Ricordiamo l'enorme traguardo che la opening Idol di Oshi no Ko ha raggiunto in questi mesi, con streaming da tutto il mondo e nomination importanti. E' la prima volta che succede ad una sigla di un anime! Intanto, questo cosplay di Ai Hoshino è perfetto e mostra la idol di Oshi no Ko nel suo splendore.