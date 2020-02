Oshibudo è ora disponibile su Yamato Animation, guarda qui il primo episodio

È finalmente stato pubblicato il pilot di "Se la mia idol preferita arrivasse al Budokan, morirei" (anche conosciuto in oriente come Oshibudo), l'anime tratto dall'opera scritta dal mangaka Auri Hirao. La prima puntata, disponibile alla visione in cima all'articolo, è fruibile per cortesia del canale Youtube Yamato Animation.

Per chi non lo conoscesse, ricordiamo che Oshibudo racconta la storia della giovane Eripyo, una ragazza innamorata ossessivamente di Maina, idol dai capelli rossi molto timida facente parte del gruppo delle Cham Jam. Dopo aver perso i sensi ad un suo concerto, Eripyo capisce che potrebbe addirittura morire pur di vederla partecipare al prestigioso Budokan.

L'opera originale è in corso di serializzazione con 6 Volumi disponibili, materiale utilizzato dai ragazzi di 8bit - nome dello studio di animazione già responsabile per la realizzazione di Vita da Slime - per la realizzazione di un adattamento anime da 12 episodi. La prima stagione ha debuttato in Giappone il 9 gennaio ed è stata trasmessa in occidente da Funimation, qui in Italia sarà invece visibile gratuitamente sul canale YouTube di Yamato.

Cosa ne dite di qeusta premiere? Vi è piaciuta? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro qui sotto. Nel caso in cui vi foste persi l'annuncio poi, vi ricordiamo che Yamato sta attualmente trasmettendo l'attesissima quarta stagione di Haikyuu, quindi non perdete l'occasione per dare un'occhiata anche a quella!