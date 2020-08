Quale giorno ospita più compleanni dei personaggi degli anime?

I personaggi degli anime ricevono spesso dagli autori una data in cui festeggiano il compleanno. Queste informazioni vengono svelate solitamente con character book e databook speciali, in cui vengono rivelati anche altri dettagli relativi ai personaggi o al mondo d'ambientazione.

Recentemente è stato il compleanno di Nappa di Dragon Ball, ma ce ne sono stati tanti altri che vengono adeguatamente festeggiati dai fan. Ma qual è il giorno che ne presenta di più, data la mole di personaggi presenti nell'industria degli anime e dei manga?

La risposta arriva grazie al fan Mitama Sakumaru che ha creato un grafico con heatmap che potete vedere nel tweet in basso raggruppando le date di nascita di oltre 30.000 personaggi. Si nota subito che i giorni più scelti sono quelli che hanno giorno e mese uguali, come il primo gennaio, il 2 febbraio e così via. Ed è proprio tra questi il giorno con più personaggi che festeggiano il compleanno, ovvero il 7 luglio.

Cos'ha di speciale questa data? In Giappone si festeggia il Tanabata, una celebrazione molto importante e che quindi rende molto più particolari i personaggi nati in questo giorno. Tra chi è nato il 7 luglio c'è Lala Satalin Deviluke (To LOVE Ru), Durham (Beastars), Maiya Hisau (Fate/Zero), Nanao Ise (Bleach), Shintaro Midorima (Kuroko’s Basket), Azuki Momoi (The Idolmaster), Kagari Shiina (Steins;Gate), e Killua Zoldyck (Hunter×Hunter).

Ci sono anche altri giorni particolari come il 14 febbraio, il 25 dicembre e il 1 aprile ad avere molti personaggi nati. Invece come manga, da poco abbiamo fatto gli auguri a ONE PIECE per i suoi 23 anni.