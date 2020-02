Altri ospiti di Bleach all'AnimeJapan: si aggiunge anche la doppiatrice di Rukia

Il sogno proibito di tanti fan di Bleach è rivedere l'anime, essendo questo stato interrotto con la conclusione dell'arco dei Fullbringer. Manca l'ultima fase del manga di Tite Kubo, quello della guerra tra Shinigami e Quincy, raccontata negli ultimi 20 volumi dell'opera. Con l'AnimeJapan 2020 si aprono nuovi spiragli per un adattamento.

Non si sa ancora cosa si nasconda dietro il teaser Face Again di Bleach presentato alcuni giorni fa. All'AnimeJapan 2020 ci saranno anche Tite Kubo e il doppiatore di Ichigo, ma un nuovo annuncio rivela che non saranno gli unici individui di spessore al panel. Con un tweet, Weekly Shonen Jump ha anticipato ai fan che sarà presente Fumiko Orisaka, voce di Rukia Kuchiki.

Si amplia quindi l'elenco di partecipanti di spessore, obbligando i fan ad avere sempre più speranze riguardanti l'annuncio di un nuovo anime di Bleach. Se dovesse essere un prodotto del genere, non sarà lo Studio Pierrot a occuparsene, pertanto potrebbe esserci un anime completamente diverso dal precedente.

Sabato 21 marzo 2020 sarà il momento della verità: al BIRD BLUE STAGE andrà in scena il “BLEACH 20th Anniversary Project & Tite Kubo New Work Presentation”.