Quali sono le OST anime più cantate al karaoke dai giapponesi nel 2021? Ecco la Top 10

Dopo i disastri causati dalla pandemia Covid, per l’industria anime il 2021 è stato un anno di rinascita. Questa ripresa è stata segnata soprattutto da tre grandi nomi, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen e Tokyo Revengers, ognuno dei quali vanta OST strepitose. È una delle sigle di questi tre anime a essere la più cantata dai giapponesi?

Per scaricare lo stress cumulato a lavoro e in famiglia, è usanza giapponese dimenticare i problemi recandosi al karaoke, magari in compagnia di qualche amico o collega, e di qualche bottiglia di alcool. Tra le canzoni più cantate, vi sono anche le sigle d’apertura e chiusura delle serie anime di maggior successo. Quale OST del 2021 è la più cantata nei karaoke giapponesi? Se anche voi, come i giapponesi, avete voglia di esibirvi, le musiche ufficiali di molti anime sono disponibili online.

Al termine di una ricerca condotta dalla società di elettronica Daiichi Kosho, specializzata in apparecchiature acustiche per karaoke, è stata stilata la top 10 delle sigle anime più cantate nel 2021 attraverso il servizio DAM karaoke-on-demand.

10. Koko de Iki o Shite – ending di Tokyo Revengers

9. Gotobun no Katachi – opening The Quintessential Quintuplets Stagione 2

8. Infinity – ending Sk8 the Infinity

7. No. 1 – opening My Hero Academia Stagione 5

6. Mahi – opening 2.43 Seiin High School Boys Volleyball Team

5. Yume o Kakeru! – opening Uma Musume Pretty Derby Stagione 2

4. Akeboshi – opening Demon Slayer Mugen Train Arc

3. Yasashii Suisei – ending Beastars Stagione 2

2. Cry Baby – opening Tokyo Revengers

1. Kaibutsu – opening Beastars Stagione 2



A grandissima sorpresa, a conquistare ben due posti del podio su tre è Beastars S2. Il compositore Yoasobi batte dunque LiSA, che si ferma al quarto posto con Demon Slayer. La OST di Jujutsu Kaisen 0 è stata rilasciata in streaming, ma a grande sorpresa nessuna di essere o della serie anime originale è presente in classifica.