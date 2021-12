Gli otaku solitari hanno festeggiato il Natale con la waifu anime dei loro sogni

In Giappone c'è un termine conosciuto come "Yome To No Bandan (嫁との晩餐)", che si traduce come "Cena con la tua Waifu", dove i fan di manga e anime celebrano la vigilia di Natale o San Valentino con una cena accanto alla loro "waifu", cioè la loro ragazza anime preferita.

Questa tendenza è diventata popolare e si è diffusa in tutto il mondo, con i fan che postano foto di cibo davanti a un monitor, un dakimakura o un'illustrazione stampata del loro personaggio preferito, simulando una cena di coppia.

In Giappone, la vigilia di Natale è considerata una festa romantica simile a San Valentino nei paesi occidentali. L'evento "Dinner With Waifu" è stato istituito da otaku single e solitari come forma di autoironia durante questa festa.

Il primo caso noto proviene da un thread sul sito gemello di 2channel per contenuti per adulti BBSPINK sulla board /hgame/ (giochi per adulti) il 25 dicembre 2006. Il thread era intitolato "Esponi la tua stanza con giochi per adulti", ma sosteneva che la pratica era iniziata due anni prima, nel 2004.

Il 26 dicembre 2008, il blog giapponese Ksklog ha riferito dell'evento e ha pubblicato diverse foto dei thread precedenti. Il blog 2ch News Flash VIP ha anche iniziato a pubblicare compilation di foto annuali nel dicembre del 2010.

L'evento si è diffuso nel mondo occidentale su siti web come Sankaku Complex, che presentava immagini dei thread originali di 2channel. Il primo thread noto di 4chan è stato creato sul forum /a/ (anime) il 14 febbraio 2008, scegliendo il giorno di San Valentino invece della vigilia di Natale.

Quest'anno, a causa delle restrizioni di movimento dovute alla pandemia di COVID-19, molti fan di manga e anime non hanno potuto viaggiare nelle loro città d'origine, quindi la tendenza è stata più forte che mai in questa occasione.

In Giappone non è così insolito scovare eventi o prodotti a tema waifu. Qua ad esempio potete trovare il quadro a grandezza naturale di Chizuru che dorme di Rent a Girlfriend. Spesso sono anche le stesse piattaforme streaming che organizzano iniziative del genere, come Crunchyroll che chiede alla propria utenza di votare la propria waifu preferita.