Otoko Zaka: il papà di Saint Seiya annuncia quando finirà il manga

In molti non sanno che Masami Kurumada, prima di cimentarsi nel suo grande capolavoro Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco, era alle prese con un altro manga, Otoko Zaka, che fu soggetto a poca fortuna e ad una serializzazione estremamente controversa. Eppure, dopo oltre 30 annni, il sensei annuncia quando finirà l'opera.

Per diverse cause, Otoko Zaka ha subito diverse pause durante il suo corso, alcune delle quali talmente lunghe da far quasi dimenticare ai fan la sua reale esistenza. Solo nel 2014 è terminata una pausa lunga ben trent'anni, per poi proseguire finalmente la storia attraverso una pubblicazione sporadica fino al 2017, quando il titolo passò tra le mani di Shonen Jump +. Dopo la fine dell'ultima saga lo scorso marzo, attualmente il sensei sta curando l'arco narrativo di Honjin Shito-hen che pare ormai anch'esso prossimo alla sua conclusione.

La recente uscita del volume 10 di Otoko Zaka ha portato con sé un piacevole annuncio: la serie finirà con l'undicesimo tankobon. Solo pochi capitoli separano dunque l'autore dal concludere una storia che lui stesso aveva definito come "Sono diventanto un mangaka proprio per realizzare questo manga". Non ci resta che auguarare che Kurumada rispetti le sue intenzioni per terminare nel prossimo futuro una storia che attende da troppo tempo una sua meritata conclusione.

E voi, invece, conoscete Otoko Zaka, l'avete mai seguito in Italia sotto l'etichetta J-Pop? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.