Otoko Zaka sta per terminare: il manga dal creatore de I Cavalieri dello Zodiaco

Il manga di Masami Kurumada Otoko Zaka dopo una produzione durata quasi vent'anni sta per concludersi. Ad annunciarlo è stato proprio l'autore sui propri canali social, ringraziando tutti i lettori che hanno seguito la storia fino ad oggi.

Dal 14 ottobre, sull'applicazione Manga Plus e sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, verranno pubblicati cinque capitoli e la serie manga potrà dire addio ai suoi lettori.

La notizia non è del tutto sconosciuta ai fan dell'opera: infatti, l'autore Masami Kurumada, lo stesso de I Cavalieri dello Zodiaco, aveva già annunciato a novembre 2020 che l'undicesimo volume della serie, quello corrente, sarebbe stato l'ultimo di Otoko Zaka.

Il noto shonen ha avuto alcuni alti e bassi durante la propria pubblicazione, per diversi problemi del mangaka che lo hanno portato a non scrivere periodicamente nuovi capitoli. Solo nel 2014 si era conclusa una pausa durata ben trent'anni e dopo tre anni l'autore è riuscito a curare le uscite del manga regolarmente.

Jingi Kikukawa, cittadino della prefettura di Kujukuri, a Chiba, è un ragazzo prepotente e il più forte che ci sia nella sua scuola media: non ha mai perso una battaglia, e ha solo 13 anni! Le cose cambiano quando viene sconfitto dal capobanda più potente del Giappone Occidentale Sho Takeshima. Per riuscire a diventare sempre più forte, Jingi si sottopone ad un duro addestramento con il demone Kenka-Oni.

Il manga non ha mai ricevuto un adattamento anime, ma chissà se questa non sia l'occasione per venir trasportata in serie televisiva! Al momento, Otoko Zaka è edita in Italia dalla J-Pop e sono disponibili tutti i dieci volumi.