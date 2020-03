Otto eventi speciali per Haikyu!! per festeggiare l'anniversario e rivelazione sul finale

Si stanno per concludere tanti manga su Weekly Shonen Jump che hanno fatto la storia negli ultimi anni. Tra questi c'è il lungo spokon sulla pallavolo, Haikyu!! di Haruichi Furudate. L'opera ha compiuto lo scorso mese ben otto anni, essendo in pubblicazione dal 2012. Per celebrare la lieta data, Haikyu!! godrà di copertina e pagine a colori.

Ma il regalo di Weekly Shonen Jump per Haikyu!! non finisce qui. Come rivelato dai primi leak della rivista, sono infatti previsti otto progetti speciali per lo spokon con protagonista Shoyo Hinata.

Il primo si riferisce proprio a pagine a colori d'apertura e copertina che il capitolo ha ricevuto in occasione del capitolo 386; C'è poi un sondaggio di popolarità per il Dream Team di Haikyu!! come trapelato pochi giorni fa, dove gli utenti potranno votare i sette migliori giocatori del manga e formare la loro squadra ideale; Ci sarà un nuovo guidebook; Nuovo artbook in arrivo; In estate e in autunno 2020, a Tokyo e Sendai, sarà in scena una mostra artistica dedicata ad Haikyu!!; Progetto di collaborazione tra Haikyu!! e la V-League, lega professionistica della pallavolo giapponese; L'ingresso dell'Inarizaki nell'anime Haikyu!! To the Top; Un nuovo spettacolo teatrale intitolato "Engeki Haikyu!! The Strongest Challengers" in arrivo dal 21 marzo.

Alcune delle notizie erano già note, ma i fan di Haikyu!! saranno sicuramente curiosi per alcuni di questi progetti come l'artbook o il guidebook del manga. Il prossimo capitolo di Haikyu!! è programmato per domenica 15 aprile in arrivo su MangaPlus.