Ottobre 2019 è il mese di Demon Slayer: primo nella classifica franchise, batte ONE PIECE

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è il nome di questo 2019. Da aprile, mese in cui è partita la trasposizione animata di Ufotable, in poi è stato un crescendo per l'opera. Non solo è esploso nel campo manga, arrivando a vendere quattro volte in più rispetto a prima, ma anche in altri settori come quello delle light novel dove ha superato SAO.

Gli ultimi dati Oricon però rivelano anche un'altra novità: oltre i settori sopra menzionati, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha primeggiato anche nella classifica generale dei franchise più redditizi di ottobre. La classifica, stilata comprendendo tutti i guadagni ottenuti tra il 30 settembre e il 3 novembre 2019, è la seguente:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Love live! ONE PIECE Aladdin (Disney) Juni Kokuki Detective Conan The Promised Neverland Toy Story City Hunter Hypnosis Mic: Division Rap Battle Black School Rules Serie di Fate SPY x FAMILY Touken Ranbu Kaguya-sama: Love is War Listen to the Universe Haikyu!! My Hero Academia Black Clover Kamen Rider Series

Come potete vedere, ha primeggiato anche in questa classifica che vede anche la vendita di prodotti correlati come merchandising di vario genere e non solo volumi del manga. Il valore raggiunto è di 2.180.000.000 yen circa, corrispondenti a orientativamente 18 milioni di euro. Secondo Love Live con 1,5 miliardi di yen, bronzo per ONE PIECE con 1,101 miliardi di yen.

La classifica completa di valori può essere trovata nell'immagine in calce, dove si nota come tutti gli altri titoli, tra cui The Promised Neverland, Black Clover, Haikyu!! e My Hero Academia, non abbiano superato il miliardo di yen. Non smette quindi di stupire l'opera, con ottobre vero mese d'oro per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.