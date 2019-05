A ottobre torna su Weekly Shonen Jump uno dei mangaka più famosi!

Negli ultimi anni sono terminate serie importantissime, che hanno avuto un successo talmente grande da porsi come pilastri di tutto il panorama fumettistico internazionale. Sia con la conclusione di Bleach che di Toriko, si è creato un vuoto che Weekly Shonen Jump sta tentando di colmare. E il riempimento pare non essere così lontano.

Nel nuovo numero di Weekly Shone Jump, infatti, sono uscite importantissime novità. Non solo, dunque, l'inizio di Samurai 8: La storia di Hachimaru, il nuovo manga di Masashi Kishimoto da poco disponibile in lingua inglese online. Pare che non soltanto l'autore di Naruto fosse destinato a tornare sulla rivista che l'ha reso celebre al mondo, ma stando alle informazioni rinvenute dal magazine stesso, un altro grande autore tornerà presto sul grande palcoscenico nipponico.

Il mese che certificherà questo impetuoso ritorno terminerà il conto alla rovescia nel mese di ottobre, quando uscirà il fantomatico primo capitolo di questo autore che al momento resta sconosciuto. Sul web, ovviamente, sono partite a raffica le probabili ipotesi che vedrebbero il ritorno di alcuni mangaka fermi ormai da tempo. Tra i più palpabili, brilla Yusei Matsui, autore di Assassination Classroom, fermo dal 2016, insieme ad altri due creatori di fumetti, rispettivamente Tite Kubo (Bleach) e Shimabukuro (il padre di Toriko). Sempre secondo i fan, anche lo stesso Toriyama potrebbe tornare su rivista, seppur noi ne escludiamo fortemente la possibilità, non solo in quanto, secondo i rumor, sarebbe impegnato con Dragon Ball Super 2, ma anche per via di un'età che difficilmente lo aiuterebbe con una serializzazione settimanale a cui non è molto più che abituato.

In ogni caso, i grandi nomi sono tutti sul tavolo, e non vediamo l'ora di scoprire chi tornerà sui banchi della rivista a ricoprire uno dei ruoli più spettacolari sul panorama manga mondiale. Vi terremo, ovviamente, aggiornati in attesa di ulteriori novità. Secondo voi, invece, chi è il più probabile autore che tornerà su rivista?