Our Blood Oath inizia su Weekly Shonen Jump: scopriamo il capitolo 1 della nuova serie

Weekly Shonen Jump si sta rinnovando. Dopo aver preparato mesi fa il debutto della miniserie Burn the Witch, si è concentrato nel presentare ai lettori tre nuove serie complete. L'ultimo di questi annunci è relativo a Bokura no Ketsumei, conosciuto al pubblico occidentale come Our Blood Oath. Di cosa ha parlato il primo capitolo?

L'apertura di Our Blood Oath ci introduce già a un tema di sangue e fratelli. Due personaggi stanno stipulando un patto dove proprio il sangue è al centro. Con un flashforward passiamo poi alla fase iniziale della storia, con una scia di animali morti che fa preoccupare un quartiere residenziale di una città giapponese. Due ragazzi stanno seguendo questa scia quando avvertono un odore di sangue vicino.

A pochi passi, in un parco, un ragazzo sta cercando di sfuggire da una belva feroce dall'aspetto di una capra demoniaca. Solo l'intervento dei due personaggi di prima, una coppia di fratelli, riesce a salvare il ragazzo. Dopo aver ringraziato, il ragazzo scappa a casa preoccupato e torna alla vita quotidiana dove la famiglia lo ignora completamente.

I due fratelli però hanno notato qualcosa di strano nel ragazzo e decidono di pedinarlo e incontrarlo dopo le lezioni scolastiche. Shin e Ko si presentano e, parlando con Shino Yuki, il ragazzo salvato qualche ora prima, scoprono che la sua famiglia è stranamente cambiata da un giorno all'altro. Tornato a casa, il ragazzo si trova coinvolto in un'aggressione dei suoi parenti che si rivelano essere vampiri, in cerca di sangue umano.

Ancora una volta, solo l'intervento dei fratelli Shin e Ko riesce a salvare il ragazzo da morte certa. Durante il combattimento, Ko rivela di essere l'erede di un casato di vampiri reale e di essersi sempre schierato dalla parte degli umani, mentre Shin è soltanto un fratello adottato. I poteri vampirici di Ko sono abbastanza potenti da spazzare via i parassiti che infestavano la famiglia di Yuki e, dopo essersi ripresi, i due riprendono la loro ricerca verso il vampiro che ha ucciso la loro famiglia.

Inizia quindi un nuovo manga a tema vampirico su Weekly Shonen Jump e con una forte dose di esorcismi e horror come Phantom Seer. Ko e Shin riusciranno a stabilire una coesistenza tra vampiri e umani?