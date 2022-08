Our Last Crusade or the Rise of a New World, annunciata la seconda stagione dell'anime

Tra le tante novità presentate nel corso dell’industry panel del Crunchyroll Expo 2022 è stata anche annunciata la Stagione 2 dell’anime Our Last Crusade or the Rise of a New World. Ecco tutti i dettagli sul nuovo appuntamento con l’adattamento animato delle light novel di Kei Sazane e Ao Nekonabe.

Al Crunchyroll Expo 2022 è stato annunciato che Jujutsu Kaisen 0 entrerà a far parte dell’offerta streaming della piattaforma, ma non solo. L’evento, ha anche ospitato Our Last Crusade or the Rise of a New World, di cui è stata annunciata una seconda stagione anime.

La stagione uno della serie anime è stata trasmessa nell’ottobre 2020 su Funimation, servizio streaming ora accorpato a Crunchyroll. Il nuovo appuntamento con Iska e Aliceliese è fissato per il 2023.

In occasione dell’annuncio, il regista Yasufumo Soejima, che succede a Shin Oonuma e Mirai Minato, ha rilasciato un messaggio speciale. “Sono davvero felice di essere stato coinvolto nella produzione di Our Last Crusade. Abbiamo parlato con l’autore originale, il maestro Sazane, e abbiamo lavorato meticolosamente per affinare i dettagli nel tentativo di produrre un adattamento che innalzasse l’opera. Spero lo possiate apprezzare”.

La trama segue le vicende di Alice e Iska, due rivali che sono schierati sui lati opposti di un conflitto. La battaglia, crea però una speciale intesa che li porta a diventare traditori delle loro fazioni.