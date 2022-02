Our Not So Lonely Planet Travel Guide tra le uscite di maggio di Star Comics

Nel corso dei prossimi mesi, il già vastissimo catalogo di Edizioni Star Comics è destinato ad ampliarsi sempre di più. Come rivelato sui propri social ufficiali, all’offerta della casa editrice italiana si aggiungerà una nuova opera, accompagnata di diverse altre uscite rinomate.

A pochissimi giorni dalla data d’uscita italiana di Four Knights of the Apocalypse, il sequel di The Seven Deadly Sins di Nakaba Suzuki, l’editore svela l’uscita del secondo volumetto. L’appuntamento è da fissarsi per il 4 maggio 2022. Nella stessa data, arriveranno anche Detective Conan New Edition Vol. 17 ed EDENS ZERO Vol. 14 di Hiro Mashima. Sempre lo stesso giorno, è la volta anche di Queen’s Quality n. 15 e Shaman King Final Edition n. 27.

Grande novità della prima settimana di maggio 2022 è Our Not So Lonely Planet Travel Guide. Il manga queer scritto e illustrato da Mone Sorai debutta in Italia con Edizioni Star Comics in due versioni distinte, una liscia e un’altra con cover variant e box da collezione. Quest’ultima, al prezzo di 8,90 euro, include il primo volume con copertina speciale, due cartoline stile polaroid e una mappa del mondo da colorare. Questo, non è il solo nuovo arrivo. In casa Star Comics sono arrivati Super Dragon Ball Heroes e My Hero Academia.

La trama dell’opera segue le vicende di Asahi, che dopo aver abbandonato il lavoro parte per un viaggio intorno al globo assieme al fidanzato Mitsuki. L’idea è quella di sposarsi al termine di una lunga escursione turistica e gastronomica tra Thailandia, India e Georgia. Uno spirito libero, e l’altro scrupoloso e ansioso, verranno trasformati da questo viaggio romantico, culturale.