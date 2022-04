All-Out Avengers, in arrivo una nuova serie con protagonisti i Vendicatori Marvel

Gli Avengers saranno presto protagonisti di una nuova serie a fumetti: Marvel ha infatti annunciato All-Out Avengers attraverso la pubblicazione di un'immagine promozionale realizzata dagli artisti Greg Land, Jay Leisten e Frank D'Armata, che vede Capitan America e She-Hulk in azione.

L'annuncio, in realtà, è particolarmente avido di informazioni: una didascalia presente nell'immagine spiega che tutti i dettagli circa questa nuova serie saranno svelati nel corso del panel Pint O' C.B. che si terrà domani 10 Aprile in occasione del Fan Expo Philadelphia.



Marvel ha svelato l'esistenza di All-Out Avengers poco dopo l'annuncio dei dettagli di Avengers 1,000,000 B.C., il one-shot che riscriverà le origini dell'Universo Marvel. Al momento, in ogni caso, gli Avengers sono protagonisti di due testate della Casa delle Idee: Avengers, la testata principale; e Avengers Forever, dedicata alle avventure multiversali.



Sebbene non ci siano informazioni circa All-Out Avengers, dall'immagine promozionale possiamo intuire che la testata riguarderà il team principale dei Vendicatori, ed è ipotizzabile che andrà a raccontare avventure di stampo particolarmente action.



In attesa di conoscere i dettagli che saranno rivelati al Fan Expo Philadelphia domani, condividiamo in calce l'immagine promozionale pubblicata da Marvel. Restando in tema, potrebbe interessarvi scoprire chi è il Vendicatore più forte al momento nei fumetti Marvel.