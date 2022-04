All-Out Avengers, tutti i dettagli sulla nuova serie dei Vendicatori dedicata all'azione

A seguito della pubblicazione di un teaser che anticipava l'annuncio di una nuova serie con protagonisti i Vendicatori, Marvel ha annunciato ufficialmente All-Out Avengers, serie regolare che, a partire dal prossimo autunno, seguirà gli Eroi più Potenti della Terra nelle loro avventure di stampo più action e adrenaliniche.

L'annuncio è avvenuto in occasione del Fan Expo Philadelphia, e i dettagli sulla serie arrivano direttamente dalla bocca di C.B. Cebulski, Editor-in-Chief di Marvel Comics. All-Out Avengers sarà scritta dal romanziere Derek Landy e illustrata dal celebre artista Greg Land. Secondo quanto rivelato da Cebulski, sin dalla prima vignetta il lettore sarà catapultato nell'azione della storia, senza contesto e senza spiegazioni, perché non ci sarà il tempo di fare domande.



"Quando Tom Brevoort [editor di Marvel, ndr.] mi ha proposto questo concept, ho pensato fosse un'idea ispirata, prodotto di un genio creativo, ma anche totalmente irrealizabile! Però la possibilità di lanciare una nuova serie degli Avengers, e di poter scrivere di tutti i personaggi che siano mai stati Vendicatori, era troppo ghiotta per questo particolare fanboy Marvel", racconta Landy. "Aggiungi a tutto questo che Tom voleva Greg Land come artista, e la mia scelta era già fatta".



"Avendo appena concluso una buona run sulla spettacolare serie Symbiote Spider-Man, non ero sicuro di cosa mi riservasse il futuro", aggiunge l'artista Land. "Poter 'andare All-Out', 'dare tutto', sembrava già intrigante ma sono stato veramente rapito quando ho letto la sinossi. Dopo aver letto lo script di Derek del numero #1, sapevo già che sarebbe stato un progetto divertente e stimolante. Tutte le sceneggiature finora sono piene di scene spettacolari e interessanti per il nostro cangiante team di Vendicatori. Iniziare ogni numero nel bel mezzo dell'azione è un approccio narrativo stupendo, che ci permette di andare a tutto ritmo già dall'inizio".



In calce proponiamo la prima illustrazione di All-Out Avengers realizzata da Greg Land. La pubblicazione negli Stati Uniti del primo numero di questa nuova serie regolare è prevista per Settembre. Prima però gli Avengers dovranno affrontare Eterni e X-Men nel nuovo evento crossover Marvel Judgment Day.