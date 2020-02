Outfit di Goku e Kamehameha per la wrestler portoghese 'Shanna', fan in visibilio sul web

Shanna, ringname della wrestler portoghese Alexandra Barrulas, si è recentemente presentata sul quadrato con indosso un outfit decisamente familiare ai fan di Dragon Ball Z. La trentottenne ha infatti indossato un costume arancione/blu simile a quello utilizzato da Goku nella serie di Toriyama, ricevendo il plauso di centinaia di fan su Twitter.

In calce all'articolo potete dare un'occhiata alla sua esilarante entrata, completa di Kamehameha e di una bellissima posa scelta per completare il walk in. L'ingresso ha preceduto il match con Kris Stadtlander, organizzato dalla federazione statunitense All Elite Wrestling (AEW) e conclusosi sfortunatamente con una sconfitta. Per la ragazza comunque non si tratta della prima volta: lo scorso 15 gennaio infatti, si presentò con lo stesso vestiario per l'incontro con Nyla Rose.

Dragon Ball continua quindi a essere l'anime per antonomasia, quella serie immortale omaggiata da qualsiasi parte del mondo. Ricorderete a questo proposito che pochi giorni fa Snoop Dogg creò un meme dedicato a Dragon Ball Z, o che il giovane calciatore del Barcellona Nelson Semedo mostrò diverse settimane fa la sua collezione di action figure dedicate all'anime.

E voi cosa ne dite? Siete contenti del successo dell'opera? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan delle serie poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla bellissima fan art dedicata a Goku e Vegeta pubblicata qualche giorno fa.