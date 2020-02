L'outfit più semplice di Bulma prende vita in questo fedele cosplay

Il personaggio di Bulma nella serie di Dragon Ball ha subito svariati cambiamenti riguardo il suo look nel corso delle saghe che hanno definito tutto l'universo di Akira Toriyama. Nonostante il cambiamento avvenuto in Dragon Ball Super non si sia dimostrato così radicale come i precedenti, sembra aver comunque conquistato buona parte dei fan.

Molti appassionati infatti hanno discusso su quale sia il miglior outfit di Bulma visto finora nella trasposizione anime dell'opera di Toriyama e Toyotaro, considerando da una parte la scienziata della Capsule Corp. con il suo costume da bagno, apparso nella pellicola Dragon Ball Super: Broly, e la semplice maglietta bianca, con jeans e il fazzoletto rosso attorno al collo visto nella serie regolare.

La fan @amythunderbolt ha condiviso su Instagram la sua personale, seppur fedele, interpretazione di questo outfit semplice quanto vincente per il personaggio di Bulma, che rimane sempre centrale nelle decisioni più importanti, nonostante la sua distanza dal campo di battaglia. Potete trovare il post del cosplay in calce alla notizia.

Tra le numerose versioni di Bulma apparse in più di 30 anni di pubblicazione delle avventure di Goku, questa è sicuramente una di quelle ad aver ottenuto più successo tra i fan, che attendono talmente tanto la seconda stagione di Dragon Ball Super, da volere un reboot degli episodio visti finora.