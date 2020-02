L'OVA dedicato a Le Bizzarre Avventure di JoJo si è mostrato in un nuovo trailer

Attraverso il sito web ufficiale dedicato a Le Bizzarre Avventure di JoJo, è stato svelato un nuovo e ricco trailer dedicato al secondo episodio di Thus Spoke Kishibe Rohan (Kishibe Rohan wa Ugokanai), chiacchierato OVA che aveva fatto assai parlare i fan del franchise, puntata intitolata The Run.

Già precedentemente erano stati svelati alcuni trailer sull'OVA de Le Bizzarre Avventure di JoJo, occasioni durante le quali erano state svelate varie informazioni sui doppiatori, come la conferma che Kouki Uchiyama interpreterà Yoma Hashimoto mentre Hiroki Takahashi darà la sua voce a un giovane il cui nome non è stato ancora svelato.

Secondo quanto dichiarato, gli OVA de Le Bizzarre Avventure di JoJo saranno distribuiti dal 25 marzo 2020 in home video, in DVD e Blu-ray, con un'edizione aggiuntiva da collezione che includerà anche i due OVA precedentemente rilasciati. Lo studio anime David Production - che si sta occupando del progetto - aveva adattato due precedenti storie di So Spoke Kishibe Rohan. L'episodio "Fugō Mura" (Millionaire Village) era stato reso disponibile per tutti coloro i quali avevano acquistato tutti i 13 volumi di DVD o Blu-ray dell'anime di JoJo Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable nel 2017. L'episodio "Mutsukabezaka" (Mutsukabe Hill) è invece giunto con il secondo volume del manga arrivato l'anno scorso.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, Thus Spoke Kishibe Rohan è una serie di manga one-shot realizzata da Hirohiko Araki con protagonista Rohan Kishibe, personaggio di JoJo Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable che s'identifica come alter ego immaginario di Araki. Shueisha ha originariamente pubblicato il primo volume delle diverse storie di Kishibe Rohan wa Ugokanai nel novembre 2013.