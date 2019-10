L'OVA dedicato a Re:Zero - Starting Life in Another World si mostra in alcune immagini

Come probabilmente saprete, l'apprezzato Re:Zero - Starting Life in Another World, serie light novel scritta da Tappei Nagatsuki, vedrà il sopraggiungere di una seconda stagione animata e di un secondo OVA, produzioni che i fan dell'opera attendono oramai da parecchio tempo con l'acquolina alla bocca.

Attualmente sappiamo che l'OVA si intitolerà Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Hyouketsu no Kizuna e andrà ad adattare le vicende narrate all'interno del volume speciale conosciuto come Re: Zero Prequel Bond of Ice, il quale è stato originariamente pubblicato in Giappone nel lontano giugno 2016. La puntata s'identificherà infatti come un vero e proprio prequel delle vicende vissute nel corso della sega e si concentrerà, in particolare, sull'incontro tra Emilia e Puck, una storia che molti fan non vedono l'ora di scoprire.

L'opera ha già visto il sopraggiungere di vari trailer e sappiamo che il tutto verrà pubblicato in Giappone il prossimo 8 novembre 2019, seppur per il momento non siano state confermate altre release nel resto del mondo. Come se ciò non fosse abbastanza, l'account Twitter @pkjd8I8 ha però ora rilasciato alcune nuove immagini dell'OVA, visionabili a fondo news e ritraenti sia Puck che Emilia in varie scene della produzione animata.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera narra le vicende dello studente Sabaru Natsuki, finito improvvisamente in un altro mondo. Qui fa la conoscenza di una splendida ragazza e con lei si lancia alla volta di una pericolosa missione che però porta alla morte di entrambi. Invece di piombare nell'oscurità, però, Sabaru si risveglia nello stesso luogo in cui era iniziata la sua nuova avventura e così capisce di poter tornare indietro nel tempo attraverso la morte.

Il grande successo riscosso dalla light novel, ha portato alla concretizzazione di due adattamenti manga targati Media Factory e pubblicati tra il 2014 e il 2015. Il franchise ha inoltre visto il sopraggiungere di un adattamento anime realizzato dallo studio White Fox, senza ovviamente dimenticare la valanga di gadget a tema che hanno spopolato in tutto il mondo.